Берегите хулиганов (фильм, 2021) смотреть онлайн

Фильм рассказывает о единственном в мире цирке, где трудные подростки обучаются цирковому искусству и становятся настоящими артистами. На своем примере проект «Упсала-Цирк» показывает, как при помощи творчества можно подарить детям возможность прожить более интересную и успешную жизнь. История дает понять подросткам, что есть и места, где им будут рады, и люди, готовые понять и помочь.

