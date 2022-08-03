Берегите хулиганов
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Берегите хулиганов

Берегите хулиганов (фильм, 2021) смотреть онлайн

8.62021, Берегите хулиганов
Документальный62 мин18+

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О фильме

Фильм рассказывает о единственном в мире цирке, где трудные подростки обучаются цирковому искусству и становятся настоящими артистами. На своем примере проект «Упсала-Цирк» показывает, как при помощи творчества можно подарить детям возможность прожить более интересную и успешную жизнь. История дает понять подросткам, что есть и места, где им будут рады, и люди, готовые понять и помочь.

Страна
Россия
Жанр
Документальный
Качество
Full HD
Время
62 мин / 01:02

Рейтинг

8.4 КиноПоиск