Бэмби (мультфильм, 1942) смотреть онлайн
9.01942, Bambi
Мультфильмы, Семейные67 мин0+
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Сюжет
Мультфильм Уолта Диснея по одноимeнной книге Феликса Зальтена. Однажды утром на освещенной солнцем, лесной полянке родился олененок, его назвали Бэмби. Его ждет много приключений и испытаний вместе с друзьями — кроликом Тампером, скунсом Цветочком и веселой оленихой — Фэйлин.
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Информация
СтранаСША
КачествоSD
ЖанрыСемейные, Мультфильмы
Рейтинг
8.1 КиноПоиск
7.3 IMDb
- ДЭРежиссёр
Джеймс
Элгар
- САРежиссёр
Сэмюэл
Армстронг
- ДХРежиссёр
Дэвид
Хэнд
- ХОАктёр
Харди
Олбрайт
- СААктёр
Стэн
Александр
- БОАктриса
Бобетт
Одри
- ПБАктёр
Питер
Бен
- ТБАктриса
Тельма
Бордман
- ДЧАктриса
Джанет
Чэпман
- ДКАктриса
Джинн
Кристи
- ДБАктёр
Долин
Брэмстон Кук
- МДАктриса
Мэрион
Дарлингтон
- ТДАктёр
Тим
Дэвис
- ФЗСценарист
Феликс
Зальтен
- ППСценарист
Перс
Пирс
- ЛМСценарист
Ларри
Мори
- ВССценарист
Вернон
Сталлингс
- УДПродюсер
Уолт
Дисней
- АДАктёр дубляжа
Антон
Дёров
- МГАктёр дубляжа
Михаил
Глотов
- РКАктёр дубляжа
Руслан
Кулешов
- ИБАктёр дубляжа
Илья
Бледный
- ИДАктёр дубляжа
Иван
Дахненко
- ТКХудожник
Том
Кодрик
- ДХХудожник
Дэвид
Хилберман
- ДХХудожник
Джон
Хабли
- АЗХудожник
Аль
Зиннен
- ББХудожник
Брюс
Бушмен
- ККХудожник
Клод
Коутс
- ЛНХудожник
Лэнс
Нолли
- КОХудожник
Кендалл
О’Коннор
- ФЧКомпозитор
Фрэнк
Черчилль
- ЛХКомпозитор
Ли
Харлайн