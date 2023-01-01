Бэмби (мультфильм, 1942) смотреть онлайн

Сюжет

Мультфильм Уолта Диснея по одноимeнной книге Феликса Зальтена. Однажды утром на освещенной солнцем, лесной полянке родился олененок, его назвали Бэмби. Его ждет много приключений и испытаний вместе с друзьями — кроликом Тампером, скунсом Цветочком и веселой оленихой — Фэйлин.





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