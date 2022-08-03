Бэмби 2 (фильм, 2006) смотреть онлайн

После смерти матери, Бэмби воссоединяется со своим отцом, Великим Князем леса, который берется за воспитание молодого оленя и обучению разным лесным премудростям. Но внезапно, гордый родитель обнаруживает, что он тоже может кое-чему научиться от его энергичного молодого сына…

