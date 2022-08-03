Бэмби 2 (фильм, 2006) смотреть онлайн
9.42006, Bambi II
Мультфильм, Драма69 мин0+
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О фильме
После смерти матери, Бэмби воссоединяется со своим отцом, Великим Князем леса, который берется за воспитание молодого оленя и обучению разным лесным премудростям. Но внезапно, гордый родитель обнаруживает, что он тоже может кое-чему научиться от его энергичного молодого сына…
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
6.1 IMDb
- БПРежиссёр
Брайан
Пиментал
- Актёр
Патрик
Стюарт
- АГАктёр
Александр
Гоулд
- КФАктёр
Кит
Фергюсон
- ББАктёр
Брендон
Берг
- НДАктёр
Никки
Джонс
- АБАктриса
Андреа
Бауэн
- ЭГАктёр
Энтони
Гэннам
- МКАктриса
Макенна
Кауджилл
- ЭРАктриса
Эмма
Роуз Лима
- АУАктриса
Ариэль
Уинтер
- РССценарист
Роджер
С.Х. Шульман
- БПСценарист
Брайан
Пиментал
- ДБПродюсер
Джим
Бэллэнтайн
- СЧАктёр дубляжа
Сергей
Чонишвили
- ИДАктёр дубляжа
Иван
Дахненко
- МВАктёр дубляжа
Михаил
Васьков
- РКАктёр дубляжа
Руслан
Кулешов
- ДЮАктриса дубляжа
Дарья
Юрченко
- ДММонтажёр
Джереми
Милтон
- МСМонтажёр
Марк
Соломон
- ББКомпозитор
Брюс
Бротон