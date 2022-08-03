Бэмби 2
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Бэмби 2

Бэмби 2 (фильм, 2006) смотреть онлайн

9.42006, Bambi II
Мультфильм, Драма69 мин0+

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О фильме

После смерти матери, Бэмби воссоединяется со своим отцом, Великим Князем леса, который берется за воспитание молодого оленя и обучению разным лесным премудростям. Но внезапно, гордый родитель обнаруживает, что он тоже может кое-чему научиться от его энергичного молодого сына…

Страна
США, Канада
Жанр
Семейный, Мультфильм, Драма, Мелодрама, Фэнтези
Качество
SD
Время
69 мин / 01:09

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Бэмби 2»