Белый слон (фильм, 2010) смотреть онлайн
2010, Elephant White
Боевик, Криминал87 мин18+
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О фильме
Очередная командировка в Таиланд полностью переворачивает жизнь наемного убийцы Курти Чурча. Виной тому — 14-летняя азиатка Мэй, открывшая герою незнакомый ранее мир. В нем страдание, детская проституция и наркотики тесно переплетены с тонкой восточной философией. А юная подруга оказывается ангелом и бесом одновременно…
Рейтинг
5.3 КиноПоиск
5.0 IMDb
- ППРежиссёр
Прачья
Пинкаю
- Актёр
Кевин
Бейкон
- Актёр
Джимон
Хонсу
- Актёр
Витхая
Пансрингарм
- СБАктёр
Сахаяк
Бунтханакит
- БГАктёр
Байрон
Гибсон
- ДПАктриса
Джирантанин
Питакпорнтракул
- МВАктёр
Маркус
Вальдов
- ГВАктёр
Гиги
Велиситат
- САктёр
Сритао
- КБСценарист
Кевин
Бернхардт
- УАПродюсер
Умберто
Аречига
- ДБПродюсер
Дэниэл
Бернхард
- Продюсер
Джимон
Хонсу
- ДММонтажёр
Дэвид
М. Ричардсон
- РФКомпозитор
Роберт
Фолк