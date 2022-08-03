Очередная командировка в Таиланд полностью переворачивает жизнь наемного убийцы Курти Чурча. Виной тому — 14-летняя азиатка Мэй, открывшая герою незнакомый ранее мир. В нем страдание, детская проституция и наркотики тесно переплетены с тонкой восточной философией. А юная подруга оказывается ангелом и бесом одновременно…

