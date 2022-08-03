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Белый слон

Белый слон (фильм, 2010) смотреть онлайн

2010, Elephant White
Боевик, Криминал87 мин18+

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О фильме

Очередная командировка в Таиланд полностью переворачивает жизнь наемного убийцы Курти Чурча. Виной тому — 14-летняя азиатка Мэй, открывшая герою незнакомый ранее мир. В нем страдание, детская проституция и наркотики тесно переплетены с тонкой восточной философией. А юная подруга оказывается ангелом и бесом одновременно…

Страна
США
Жанр
Боевик, Криминал, Триллер
Качество
SD
Время
87 мин / 01:27

Рейтинг

5.3 КиноПоиск
5.0 IMDb