Белоснежка и семь гномов
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Детям
Белоснежка и семь гномов

Белоснежка и семь гномов (мультфильм, 1937) смотреть онлайн

1937, Snow White and the Seven Dwarfs
Мультфильмы, Мюзикл79 мин0+

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Сюжет

Экранизация знаменитой немецкой сказки братьев Гримм о Белоснежке, жившей в замке со злой мачехой-королевой, которая очень гордилась своей красотой.

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Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Белоснежка и семь гномов»

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