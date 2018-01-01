Бека-бебека - Паршивая овца (фильм, 2018) смотреть онлайн
7.02018, Baa Baaa Black Sheep
Боевики, Комедии97 мин12+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»
Сюжет
История о парне, который не знает, как найти свое место в жизни. Но все меняется, когда отец - скучный торговец орехами кешью, открывает потрясенному сыну, что на самом деле они семья наемных убийц в 12 поколениях, и теперь он должен занять 13-е место.
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Рейтинг
6.0 IMDb