Бегущие (фильм, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

Брат пытается спасти младшую сестру из лап работорговцев. Динамичный криминальный боевик в духе «Заложницы».



Много лет назад Райан и Зои потеряли родителей в страшной авиакатастрофе. С тех пор парень стал надежной опорой для своей сестренки. Однако с годами девочка начинает чувствовать, что его защита становится слишком гнетущей. После очередной ссоры с Райаном поздним вечером Зои сбегает на вечеринку. На следующее утро обеспокоенный брат обнаруживает, что сестра не вернулась домой, и обращается в полицию. Сотрудники не верят, что Зои похитили, и отказываются вмешиваться. В отчаянии Райан решает самостоятельно найти сестру и отправляется на поиски вместе с ее бойфрендом. Постепенно они раскрывают ужасную правду: Зои находится в плену у организации, торгующей молодыми девушками.



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