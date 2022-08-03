Масштабная историческая драма – один из самых кассовых фильмов Болливуда. 1947 год, времена раздела страны на индуистскую Индию и мусульманский Пакистан. Вокзалы переполнены: люди спешат оказаться на правильной стороне по итогам раскола. Сакина вместе с родителями пытается попасть в Пакистан, но не может пробиться к поезду. Мусульманская девушка остается одна на вокзале среди разъяренных индуистов. На выручку Сакине приходит сикх по имени Тара. Из чувства благодарности девушка выходит за него замуж. Много лет спустя Сакина узнает, что ее родители живы и добились немалых успехов в Пакистане. Она отправляется к ним в гости в соседнюю страну, но отец настолько рад видеть дочь, что не намерен отпускать ее обратно.

