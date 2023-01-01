Бег от смерти (фильм, 1997) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Криминальный боевик о бывшем десантнике, который пытается сбежать от правосудия после убийства жены и хозяйки квартиры. В квартире, где живут Евгений Носов и его жена Татьяна, собрались следователи. Внутри обнаружены два тела: самой Татьяны и хозяйки жилплощади Горанской. Евгений, вернувшийся после поездки в город, не может поверить своим глазам и утверждает, что ничего не знает о произошедшем. Но у следователей есть своя версия событий: они уверены, что именно Евгений убил двух женщин, стремясь завладеть крупной суммой, которую припрятала Горанская. Понимая, что выхода не осталось, подозреваемый сбегает из-под стражи, воспользовавшись боевыми навыками, полученными на службе в десантных войсках. Теперь за ним идет погоня, и рассчитывать Евгений может только на себя. Сможет ли он одолеть преследователей и справиться с собственной совестью, вы узнаете, если будете смотреть фильм «Бег от смерти» 1997 года на Wink.
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Информация
Рейтинг
- ВДРежиссёр
Виктор
Дерюгин
- ДЩАктёр
Дмитрий
Щербина
- ГШАктёр
Геннадий
Шкуратов
- АКАктёр
Анатолий
Котенёв
- НОАктёр
Николай
Олялин
- �ЕВАктриса
Елена
Внукова
- ВФАктёр
Валерий
Филатов
- ВААктриса
Валерия
Арланова
- ВРАктёр
Виктор
Рыбчинский
- МПАктёр
Михаил
Пахоменко
- АТАктёр
Александр
Тимошкин
- НЧСценарист
Николай
Чергинец
- ВКОператор
Владимир
Калашников
- ВККомпозитор
Виктор
Копытько