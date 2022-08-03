Байки из склепа: Кровавый бордель (фильм, 1996) смотреть онлайн
1996, Bordello of Blood
Ужасы, Фэнтези82 мин18+
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О фильме
Мадам Лилит и ее сексапильные помощницы содержат очень необычный бордель на окраине города. Они берут за услуги не только деньги, но и высасывают из клиентов кровь до последней капли. Хитроватый пройдоха Рэйф Гэттмен тоже попадает в эту переделку и оказывается один на один с дюжиной кровавых вампиров...
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
5.4 IMDb
- ГАРежиссёр
Гилберт
Адлер
- ДМАктёр
Деннис
Миллер
- ЭЭАктриса
Эрика
Элениак
- КСАктёр
Крис
Сарандон
- ОМАктёр
Обри
Моррис
- ФФАктёр
Фил
Фондакаро
- КХАктриса
Киара
Хантер
- ЛЭАктриса
Лесли
Энн Филлипс
- ЭГАктёр
Эли
Габэй
- МХАктёр
Мэтт
Хилл
- АЛСценарист
А
Л Кац
- ГАСценарист
Гилберт
Адлер
- УМСценарист
Уильям
М. Гейнс
- Сценарист
Боб
Гейл
- ГАПродюсер
Гилберт
Адлер
- ДКПродюсер
Дэн
Краччиоло
- Продюсер
Ричард
Доннер
- ТКХудожница
Триш
Китинг
- ЭКХудожница
Эннмари
Корбетт
- СЛМонтажёр
Стефен
Лавджой
- ТПОператор
Том
Пристли мл.
- КБКомпозитор
Крис
Бордман