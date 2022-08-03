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Байки из склепа: Кровавый бордель

Байки из склепа: Кровавый бордель (фильм, 1996) смотреть онлайн

1996, Bordello of Blood
Ужасы, Фэнтези82 мин18+

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О фильме

Мадам Лилит и ее сексапильные помощницы содержат очень необычный бордель на окраине города. Они берут за услуги не только деньги, но и высасывают из клиентов кровь до последней капли. Хитроватый пройдоха Рэйф Гэттмен тоже попадает в эту переделку и оказывается один на один с дюжиной кровавых вампиров...

Страна
США, Канада
Жанр
Комедия, Ужасы, Фэнтези
Качество
SD
Время
82 мин / 01:22

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
5.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Байки из склепа: Кровавый бордель»