Байки из склепа: Кровавый бордель (фильм, 1996) смотреть онлайн

Мадам Лилит и ее сексапильные помощницы содержат очень необычный бордель на окраине города. Они берут за услуги не только деньги, но и высасывают из клиентов кровь до последней капли. Хитроватый пройдоха Рэйф Гэттмен тоже попадает в эту переделку и оказывается один на один с дюжиной кровавых вампиров...

