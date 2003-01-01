Байкеры (фильм, 2003) смотреть онлайн
2003, Biker Boyz
Боевики106 мин18+
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Сюжет
Снятый, как современный мото-вестерн, этот фильм рассказывает о жизни темнокожих байкеров. Мануэль Гелловей, реальный персонаж, президент байкерского клуба Калифорнии - лидер цивильного мотоклуба днем, и банды диких, затянутых в кожу, возмутителей спокойствия ночью.
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Информация
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
4.6 IMDb
- РРРежиссёр
Регги
Рок Байтвуд
- Актёр
Лоренс
Фишбёрн
- ДЛАктёр
Дерек
Люк
- ОДАктёр
Орландо
Джонс
- Актёр
Джимон
Хонсу
- ЛБАктриса
Лиза
Боне
- Актёр
Брендан
Фер
- ЛТАктёр
Лоренц
Тейт
- КРАктёр
Кид
Рок
- Актёр
Рик
Гонсалес
- МГАктриса
Миган
Гуд
- РРСценарист
Регги
Рок Байтвуд
- МГСценарист
Майкл
Гугис
- СЭПродюсер
Стефани
Эллейн
- ДППродюсер
Джина
Принс-Байтвуд
- Продюсер
Эрвин
Стофф
- РМХудожница
Рита
МакГи
- ГГОператор
Грег
Гардинер