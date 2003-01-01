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Байкеры

Байкеры (фильм, 2003) смотреть онлайн

2003, Biker Boyz
Боевики106 мин18+

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Сюжет

Снятый, как современный мото-вестерн, этот фильм рассказывает о жизни темнокожих байкеров. Мануэль Гелловей, реальный персонаж, президент байкерского клуба Калифорнии - лидер цивильного мотоклуба днем, и банды диких, затянутых в кожу, возмутителей спокойствия ночью.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Боевики

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
4.6 IMDb