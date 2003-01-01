Байкеры (фильм, 2003) смотреть онлайн

Сюжет

Снятый, как современный мото-вестерн, этот фильм рассказывает о жизни темнокожих байкеров. Мануэль Гелловей, реальный персонаж, президент байкерского клуба Калифорнии - лидер цивильного мотоклуба днем, и банды диких, затянутых в кожу, возмутителей спокойствия ночью.



Байкеры смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.