Баттерфляй (фильм, 1993) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Романа Виктюка или ненавидят, или обожают. Но неординарность, непохожесть ни на что его творчества признают все. Фильм Алексея Учителя — иллюстрации к жизни скандального маэстро. Уникальные кадры с репетиций, путешествие во Львов и Нью-Йорк, молодые актеры, теперь звезды, — открытые когда-то �Виктюком, сцены из самых ярких и вызывающих спектаклей режиссера. И сам Роман Виктюк, ироничный, смешной, искренний…



Баттерфляй смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.