Баттерфляй (фильм, 1993) смотреть онлайн бесплатно
7.71993, Баттерфляй
Драмы, Документальные54 мин0+
Сюжет
Романа Виктюка или ненавидят, или обожают. Но неординарность, непохожесть ни на что его творчества признают все. Фильм Алексея Учителя — иллюстрации к жизни скандального маэстро. Уникальные кадры с репетиций, путешествие во Львов и Нью-Йорк, молодые актеры, теперь звезды, — открытые когда-то �Виктюком, сцены из самых ярких и вызывающих спектаклей режиссера. И сам Роман Виктюк, ироничный, смешной, искренний…
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Информация
СтранаРоссия
КачествоSD
ЖанрыДрамы, Документальные
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
6.1 IMDb