Bathtubs Over Broadway
Wink
Фильмы
Bathtubs Over Broadway

Bathtubs Over Broadway (фильм, 2018) смотреть онлайн

2018, Bathtubs Over Broadway
Документальный, Музыка83 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Стив Янг, сценарист «Позднего шоу с Дэйвом Леттерманом» коллекционирует записи индустриальных мюзиклов. Он и не подозревал, что станет не просто обладателем никому не интересных пластинок, а членом большой и незаметной музыкальной семьи.

Страна
США
Жанр
Комедия, Документальный, Музыка
Качество
SD
Время
83 мин / 01:23

Рейтинг

7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Bathtubs Over Broadway»