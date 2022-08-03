Bathtubs Over Broadway (фильм, 2018) смотреть онлайн
2018, Bathtubs Over Broadway
Документальный, Музыка83 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Стив Янг, сценарист «Позднего шоу с Дэйвом Леттерманом» коллекционирует записи индустриальных мюзиклов. Он и не подозревал, что станет не просто обладателем никому не интересных пластинок, а членом большой и незаметной музыкальной семьи.
СтранаСША
ЖанрКомедия, Документальный, Музыка
КачествоSD
Время83 мин / 01:23
Рейтинг
7.6 IMDb
- ДУРежиссёр
Дава
Уайзнант
- ДЛАктёр
Дэвид
Леттерман
- МШАктёр
Мартин
Шорт
- ЧРАктриса
Чита
Ривера
- Актриса
Сьюзан
Строуман
- ФХАктриса
Флоренс
Хендерсон
- ШХАктёр
Шелдон
Хэрник
- СЯАктёр
Стив
Янг
- ДБАктёр
Джелло
Биафра
- ДБАктёр
Дон
Боллз
- МРАктриса
Мелоди
Роджерс
- ДУСценарист
Дава
Уайзнант
- СЛПродюсер
Сьюзэн
Литтенберг
- АСПродюсер
Аманда
Спэйн
- ДУПродюсер
Дава
Уайзнант
- Продюсер
Джейсон
Блум
- ДУМонтажёр
Дава
Уайзнант
- НХОператор
Ник
Хиггинс