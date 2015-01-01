Бастарды и дьяволы (фильм, 2015) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

У Эда и Диона разные матери, но общий отец, и недавно он скончался. Последним желанием мужчины было, чтобы сыновья развеяли его прах в родной Колумбии. Выросшие порознь Эд и Дион встречаются в колумбийском аэропорту и отправляются в автомобильное путешествие по стране. Им предстоит познакомиться с тамошней культурой, дальними родственниками, своими корнями и даже друг с другом, ведь раньше сводные братья практически не общались. Как новый опыт изменит их жизни?



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