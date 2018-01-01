WinkДетямБарби: Волшебные дельфиныАктёры и съёмочная группа фильма «Барби: Волшебные дельфины»
Актёры и съёмочная группа фильма «Барби: Волшебные дельфины»
Актёры
АктрисаBarbie
Эрика ЛиндбекErica Lindbeck
АктрисаIsla
Шеннон Чан-КентShannon Chan-Kent
АктрисаSkipper
Кадзуми ЭвансKazumi Evans
АктрисаStacie
Клер Маргарет КорлеттClaire Margaret Corlett
АктрисаChelsea
Алиссия СуэйлсAlyssya Swales
АктёрKen
Адриан ПетривAdrian Petriw
АктрисаMarlo
Марика ХендриксMaryke Hendrikse
АктёрHugo
Пол ДобсонPaul Dobson
АктёрPete