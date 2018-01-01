Wink
Детям
Барби: Волшебные дельфины
Актёры и съёмочная группа фильма «Барби: Волшебные дельфины»

Актёры

Эрика Линдбек

Erica Lindbeck
АктрисаBarbie
Шеннон Чан-Кент

Shannon Chan-Kent
АктрисаIsla
Кадзуми Эванс

Kazumi Evans
АктрисаSkipper
Клер Маргарет Корлетт

Claire Margaret Corlett
АктрисаStacie
Алиссия Суэйлс

Alyssya Swales
АктрисаChelsea
Адриан Петрив

Adrian Petriw
АктёрKen
Марика Хендрикс

Maryke Hendrikse
АктрисаMarlo
Пол Добсон

Paul Dobson
АктёрHugo
Гэрри Чак

Garry Chalk
АктёрPete

Сценаристы

Дженнифер Скелли

Jennifer Skelly
Сценарист
Кейси Арнольд

Kacey Arnold
Сценарист

Композиторы

Бекки Нюбул

Rebecca Kneubuhl
Композитор