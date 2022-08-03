Барби: Волшебные дельфины
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Детям
Барби: Волшебные дельфины

Барби: Волшебные дельфины (фильм, 2017) смотреть онлайн

2017, Barbie: Dolphin Magic
Мультфильм, Для самых маленьких61 мин0+

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О фильме

Коралловый Риф — место в океане, где этим летом проходит практику Кен. Именно к нему отправляются в гости Барби, еe сeстры и их пушистые питомцы. Девушки мечтают отлично провести летние каникулы, позагорать и всласть накупаться в тeплой воде безбрежного океана.

Страна
США, Канада
Жанр
Мультфильм, Приключения, Фэнтези, Для самых маленьких
Качество
SD
Время
61 мин / 01:01

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
5.7 IMDb