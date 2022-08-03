Коралловый Риф — место в океане, где этим летом проходит практику Кен. Именно к нему отправляются в гости Барби, еe сeстры и их пушистые питомцы. Девушки мечтают отлично провести летние каникулы, позагорать и всласть накупаться в тeплой воде безбрежного океана.

