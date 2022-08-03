Барби: Волшебные дельфины (фильм, 2017) смотреть онлайн
2017, Barbie: Dolphin Magic
Мультфильм, Для самых маленьких61 мин0+
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О фильме
Коралловый Риф — место в океане, где этим летом проходит практику Кен. Именно к нему отправляются в гости Барби, еe сeстры и их пушистые питомцы. Девушки мечтают отлично провести летние каникулы, позагорать и всласть накупаться в тeплой воде безбрежного океана.
СтранаСША, Канада
ЖанрМультфильм, Приключения, Фэнтези, Для самых маленьких
КачествоSD
Время61 мин / 01:01
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
5.7 IMDb