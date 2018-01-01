Актёры и съёмочная группа фильма «Барби: Виртуальный мир»

WinkДетямБарби: Виртуальный мирАктёры и съёмочная группа фильма «Барби: Виртуальный мир»
Актёры
АктрисаBarbie
Эрика ЛиндбекErica Lindbeck
АктрисаTeresa / Countdown Clock
Сиенна БонSienna Bohn
АктрисаMaia / Renee
Шеннон Чан-КентShannon Chan-Kent
АктёрCutie / Video Game рассказчик
Майкл ДобсонMichael Dobson
АктрисаChelsea
Алиссия СуэйлсAlyssya Swales
АктёрKris
Брэд СвэйлBrad Swaile
АктёрVirus / Squirrels
Сэм ВинсентSam Vincent
АктрисаCrystal
Ингрид НилсонIngrid Nilson
АктрисаGaia