Барби: Виртуальный мир
Актёры и съёмочная группа фильма «Барби: Виртуальный мир»

Режиссёры

Изекиль Нортон

Ezekiel Norton
Режиссёр
Майкл Гогуэн

Michael Goguen
Режиссёр

Актёры

Эрика Линдбек

Erica Lindbeck
АктрисаBarbie
Сиенна Бон

Sienna Bohn
АктрисаTeresa / Countdown Clock
Шеннон Чан-Кент

Shannon Chan-Kent
АктрисаMaia / Renee
Майкл Добсон

Michael Dobson
АктёрCutie / Video Game рассказчик
Алиссия Суэйлс

Alyssya Swales
АктрисаChelsea
Брэд Свэйл

Brad Swaile
АктёрKris
Сэм Винсент

Sam Vincent
АктёрVirus / Squirrels
Ингрид Нилсон

Ingrid Nilson
АктрисаCrystal
Неста Купер

Nesta Cooper
АктрисаGaia

Сценаристы

Нина Дж. Баргел

Nina G. Bargiel
Сценарист
Дженнифер Скелли

Jennifer Skelly
Сценарист
Рут Хэндлер

Ruth Handler
Сценарист

Композиторы

Бекки Нюбул

Rebecca Kneubuhl
Композитор