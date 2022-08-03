Барби: Виртуальный мир
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Барби: Виртуальный мир

Барби: Виртуальный мир (фильм, 2017) смотреть онлайн

8.42017, Barbie Video Game Hero
Мультфильм, Фантастика69 мин0+

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О фильме

Барби создает собственную компьютерную игру и начинает тестировать ее вместе с подругами. Вскоре обнаруживается вирусная угроза, победить которую можно лишь в виртуальной реальности. Барби отправляется в опасное путешествие по киберпространству, где ее ждут удивительные приключения.

Страна
США
Жанр
Семейный, Фантастика, Мультфильм
Качество
Full HD, SD
Время
69 мин / 01:09

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
5.0 IMDb