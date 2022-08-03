Барби: Виртуальный мир (фильм, 2017) смотреть онлайн

Барби создает собственную компьютерную игру и начинает тестировать ее вместе с подругами. Вскоре обнаруживается вирусная угроза, победить которую можно лишь в виртуальной реальности. Барби отправляется в опасное путешествие по киберпространству, где ее ждут удивительные приключения.

