Барби: Виртуальный мир (фильм, 2017) смотреть онлайн
8.42017, Barbie Video Game Hero
Мультфильм, Фантастика69 мин0+
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О фильме
Барби создает собственную компьютерную игру и начинает тестировать ее вместе с подругами. Вскоре обнаруживается вирусная угроза, победить которую можно лишь в виртуальной реальности. Барби отправляется в опасное путешествие по киберпространству, где ее ждут удивительные приключения.
СтранаСША
ЖанрСемейный, Фантастика, Мультфильм
КачествоFull HD, SD
Время69 мин / 01:09
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
5.0 IMDb
- ИНРежиссёр
Изекиль
Нортон
- МГРежиссёр
Майкл
Гогуэн
- ЭЛАктриса
Эрика
Линдбек
- СБАктриса
Сиенна
Бон
- ШЧАктриса
Шеннон
Чан-Кент
- МДАктёр
Майкл
Добсон
- АСАктриса
Алиссия
Суэйлс
- БСАктёр
Брэд
Свэйл
- Актёр
Сэм
Винсент
- ИНАктриса
Ингрид
Нилсон
- НКАктриса
Неста
Купер
- НДСценарист
Нина
Дж. Баргел
- ДССценарист
Дженнифер
Скелли
- РХСценарист
Рут
Хэндлер
- БНКомпозитор
Бекки
Нюбул