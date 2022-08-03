Марипосу ждут новые волшебные приключения, ведь она, как посол Сказочной страны, отправляется налаживать дружбу с соседями, Кристальными феями Светящейся долины. Ей не сразу удается найти общий язык с Королем, зато с его застенчивой дочерью, принцессой Катанией, они быстро становятся настоящими подругами!

