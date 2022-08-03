Барби: Марипоса и Принцесса-фея
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Барби: Марипоса и Принцесса-фея

Барби: Марипоса и Принцесса-фея (фильм, 2013) смотреть онлайн

8.62013, Barbie: Mariposa & The Fairy Princess
Мультфильм76 мин0+

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О фильме

Марипосу ждут новые волшебные приключения, ведь она, как посол Сказочной страны, отправляется налаживать дружбу с соседями, Кристальными феями Светящейся долины. Ей не сразу удается найти общий язык с Королем, зато с его застенчивой дочерью, принцессой Катанией, они быстро становятся настоящими подругами!

Страна
США
Жанр
Мультфильм
Качество
SD
Время
76 мин / 01:16

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
6.3 IMDb