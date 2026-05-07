Артуро Менор стремится не просто запечатлеть иберийских волков в их естественной среде обитания, но и разрушить стереотипы, связанные с этими хищниками. В сериале рассказывается о трёх историях:

История команды, которая пытается снять волков в дикой природе.

Жизнь волчьей стаи в её естественной среде — от рождения щенков до повседневных дел большого семейного клана.

Социальные аспекты взаимодействия людей и волков, включая рассказы фермеров, которые поддерживают или противостоят этим хищникам.

Цель проекта — подчеркнуть важную роль иберийских волков в местной экосистеме.

