2019, Barbacana, la huella del lobo
Документальный50 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»
Барбакан. След волка (фильм, 2019) смотреть онлайн
О фильме
Артуро Менор стремится не просто запечатлеть иберийских волков в их естественной среде обитания, но и разрушить стереотипы, связанные с этими хищниками. В сериале рассказывается о трёх историях:
История команды, которая пытается снять волков в дикой природе.
Жизнь волчьей стаи в её естественной среде — от рождения щенков до повседневных дел большого семейного клана.
Социальные аспекты взаимодействия людей и волков, включая рассказы фермеров, которые поддерживают или противостоят этим хищникам.
Цель проекта — подчеркнуть важную роль иберийских волков в местной экосистеме.
СтранаИспания
ЖанрДокументальный
Время50 мин / 00:50
Рейтинг
7.0 IMDb