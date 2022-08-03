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Барашек Шон. Выпуск 9

Барашек Шон. Выпуск 9 (фильм, 2007) смотреть онлайн

2007, Shaun the Sheep 9
Мультфильм, Комедия6+

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О фильме

Барашек Шон и его приятели с фермы все время влипают в разные забавные истории.Выпуск состоит из пяти серий. 1. Двойные неприятности 2. Разметка 3. Бессонная ночь 4. Попрыгунчик 5. Не танцуем!

Страна
Великобритания, Германия, Финляндия
Жанр
Комедия, Семейный, Мультфильм, Короткометражка

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
8.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Барашек Шон. Выпуск 9»