Барашек Шон. Выпуск 9 (фильм, 2007) смотреть онлайн
2007, Shaun the Sheep 9
Мультфильм, Комедия6+
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О фильме
Барашек Шон и его приятели с фермы все время влипают в разные забавные истории.Выпуск состоит из пяти серий. 1. Двойные неприятности 2. Разметка 3. Бессонная ночь 4. Попрыгунчик 5. Не танцуем!
СтранаВеликобритания, Германия, Финляндия
ЖанрКомедия, Семейный, Мультфильм, Короткометражка
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
8.2 IMDb
- Режиссёр
Ричард
Старзак
- КСРежиссёр
Кристофер
Сэдлер
- ДГРежиссёр
Джей
Грэйс
- Актёр
Джастин
Флетчер
- Актёр
Джон
Шпаркс
- РВАктёр
Ричард
Веббер
- Актриса
Кейт
Харбор
- ДААктриса
Джо
Аллен
- ФТАктёр
Фред
Таташиор
- ЭНАктёр
Энди
Найман
- СГАктёр
Саймон
Гринолл
- ЭТАктриса
Эмма
Тейт
- ДФСценарист
Дэвид
Файн
- ЭССценарист
Элисон
Сноуден
- Сценарист
Ричард
Старзак
- ДСПродюсер
Дэвид
Спрокстон
- ПЛПродюсер
Питер
Лорд
- ДУМонтажёр
Дэн
Уильямсон
- ДАОператор
Дэйв
Алекс Риддетт
- МТКомпозитор
Марк
Томас