Баранкин, будь человеком!
Wink
Детям
Баранкин, будь человеком!
1963, Баранкин, будь человеком!
Мультфильм, Советские мультфильмы20 мин12+

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Баранкин, будь человеком! (фильм, 1963) смотреть онлайн

О фильме

По одноименной повести Валерия Медведева. Ленивый и непослушный ученик Баранкин превращается в крохотного человечка. Его ждет много опасностей и приключений в мире насекомых.

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Страна
СССР
Жанр
Советские мультфильмы, Мультфильм
Качество
SD
Время
20 мин / 00:20

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
6.8 IMDb