1963, Баранкин, будь человеком!
Мультфильм, Советские мультфильмы20 мин12+
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Баранкин, будь человеком! (фильм, 1963) смотреть онлайн
О фильме
По одноименной повести Валерия Медведева. Ленивый и непослушный ученик Баранкин превращается в крохотного человечка. Его ждет много опасностей и приключений в мире насекомых.
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СтранаСССР
ЖанрСоветские мультфильмы, Мультфильм
КачествоSD
Время20 мин / 00:20
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
6.8 IMDb