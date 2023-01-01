Баранкин, будь человеком! (фильм, 1963) смотреть онлайн

По одноименной повести Валерия Медведева. Ленивый и непослушный ученик Баранкин превращается в крохотного человечка. Его ждет много опасностей и приключений в мире насекомых.



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