Банды Ванкувера (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно

В Ванкувере разворачивается ожесточенная война индо-канадских банд. Лидер одной из них, Джит Джохар, и его верная и безбашенная команда открыто соревнуются со старомодным преступным синдикатом Индо, чтобы захватить ванкуверскую сцену наркотиков и оружия.



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