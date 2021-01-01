Банды Ванкувера
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Банды Ванкувера
7.52021, Beeba Boys
Триллер, Драма99 мин18+

Банды Ванкувера (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

В Ванкувере разворачивается ожесточенная война индо-канадских банд. Лидер одной из них, Джит Джохар, и его верная и безбашенная команда открыто соревнуются со старомодным преступным синдикатом Индо, чтобы захватить ванкуверскую сцену наркотиков и оружия.

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Страна
Канада
Жанр
Криминал, Драма, Триллер
Качество
Full HD
Время
99 мин / 01:39

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа фильма «Банды Ванкувера»