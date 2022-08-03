Банда из Шугар Крик: Ограбление на болоте
Банда из Шугар Крик: Ограбление на болоте

Банда из Шугар Крик: Ограбление на болоте (фильм, 2004) смотреть онлайн

2004, Sugar Creek Gang: Swamp Robber
Криминал, Приключения, 69 мин, 0+

О фильме

Однажды один из участников банды из Шугар Крик находит на болоте странную маскировку. Вскоре появляются сообщения об ограблении банка. Банда приступает к собственному расследованию. Они обнаруживают заброшенную хижину, вокруг которой появились чьи-то следы пребывания. Ребята собирают воедино все факты и подбираются к разгадке этой тайны совсем близко!

Страна
США
Жанр
Семейный, Приключения, Криминал
Качество
SD
Время
69 мин / 01:09

Рейтинг

6.6 IMDb