Банда аутсайдеров
Актёры и съёмочная группа фильма «Банда аутсайдеров»

Режиссёры

Жан-Люк Годар

Jean-Luc Godard
Режиссёр

Актёры

Сами Фре

Sami Frey
АктёрFranz
Жорж Стаке

Georges Staquet
АктёрLegionary
Клод Брассёр

Claude Brasseur
АктёрArthur
Анна Карина

Anna Karina
АктрисаOdile
Эрнест Мензе

Ernest Menzer
АктёрArthur's Uncle
Луиса Кольпейн

Louisa Colpeyn
АктрисаMadame Victoria
Чантал Дарже

Chantal Darget
АктрисаArthur's Aunt
Мишель Делай

Michel Delahaye
АктёрLe portier
Жан-Клод Ремолё

Jean-Claude Rémoleux
АктёрL'élève buveur d'alcool
Даниэль Жирар

Danièle Girard
АктрисаEnglish Teacher

Сценаристы

Жан-Люк Годар

Jean-Luc Godard
Сценарист

Монтажёры

Далия Эзов

Dahlia Ezove
Монтажёр

Композиторы

Мишель Легран

Michel Legrand
Композитор