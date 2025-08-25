Банда аутсайдеров (фильм, 1964) смотреть онлайн

Двое молодых людей и девушка задумывают ограбление, которое приведет к непредвиденным последствиям. Образец французской «новой волны» «Банда аутсайдеров» — фильм Жана-Люка Годара с Анной Кариной в главной роли, заигрывающий с американским жанром.



Франц и Одиль познакомились на уроках английского. Девушка рассказала однокурснику, что дома у ее тети хранится кругленькая сумма. Увидев в этом возможность разжиться легкими деньгами, Франц делится со своим другом Артюром идеей потенциального ограбления. Друзья посвящают Одиль в свой план и начинают готовиться к краже, а попутно пытаются разобраться в чувствах к застенчивой девушке, совершают знаменитый пробег по Лувру, танцуют под закадровый голос и грезят о Бразилии.



