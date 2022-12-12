Балтийские племена (фильм, 2018) смотреть онлайн
7.02018, BALTIC TRIBES - LAST PAGANS OF EUROPE
Документальный, Драма98 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
13-й век. Датский шпион Ларс попадает в земли племен древних балтов, где он участвует в религиозных обрядах, жестоких набегах, пьянеет во время летнего солнцестояния, становится рабом племени курши, и в конце концов принимает участие в битве с крестоносцами при Сауле.
СтранаЛатвия
ЖанрИсторический, Драма, Документальный
Время98 мин / 01:38
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
7.0 IMDb