Балтийские племена (фильм, 2018) смотреть онлайн

13-й век. Датский шпион Ларс попадает в земли племен древних балтов, где он участвует в религиозных обрядах, жестоких набегах, пьянеет во время летнего солнцестояния, становится рабом племени курши, и в конце концов принимает участие в битве с крестоносцами при Сауле.

