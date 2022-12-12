Балтийские племена
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Балтийские племена

Балтийские племена (фильм, 2018) смотреть онлайн

7.02018, BALTIC TRIBES - LAST PAGANS OF EUROPE
Документальный, Драма98 мин18+

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О фильме

13-й век. Датский шпион Ларс попадает в земли племен древних балтов, где он участвует в религиозных обрядах, жестоких набегах, пьянеет во время летнего солнцестояния, становится рабом племени курши, и в конце концов принимает участие в битве с крестоносцами при Сауле.

Страна
Латвия
Жанр
Исторический, Драма, Документальный
Время
98 мин / 01:38

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
7.0 IMDb