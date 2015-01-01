Ballet on Ice - Swan Lake 2015 (фильм, 2015) смотреть онлайн

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Imperial Ice Stars — это группа 24 фигуристов мирового класса, завоевавших более 300 медалей на соревнованиях. Imperial Ice Stars получили признание критиков и зрителей. Фигуристы без устали очаровывают своими мощными творческими историями на льду, изысканными декорациями, впечатляющими спецэффектами и роскошными костюмами. В этой записи Imperial Ice Stars представляют свою интерпретацию Лебединого озера на Чемпионате мира по фигурному катанию 2015 года, отдавая честь оригинальному произведению Чайковского. Великолепную хореографию выступления создал ведущий постановщик Тони Мерсер. «Меня вдохновило оригинальное произведение Чайковского. Я хотел создать более реалистичную версию полюбившейся всем сказки и перенести ее на лед, создав новую форму искусства — танец на льду в театральном стиле, — объясняет хореограф. — Лебеди на льду всегда казались мне чем-то естественным».



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