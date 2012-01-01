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Багамские острова 3D: Таинственные пещеры и затонувшие корабли

Багамские острова 3D: Таинственные пещеры и затонувшие корабли (фильм, 2012) смотреть онлайн

2012, Adventure Bahamas 3D: Mysterious Caves And Wrecks
Документальные50 мин0+

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Сюжет

Багамские острова давно стали синонимом удивительных и загадочных приключений. Живописный архипелаг в Атлантическом океане между Кубой и Флоридой. Уникальные съемки красот подводного мира, древних пещер и затонувших кораблей, откроют все тайны океана истинным любителям морских глубин.

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Информация

Страна
Германия
Качество
SD
Жанры
Документальные

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