Мальчик встречает волшебного тигра и вызывается спасти его от браконьеров. Красочная сказка «Баг-бой — супергерой джунглей» — мультфильм о дружбе, вере в себя и любви к природе.



Мечтательный мальчик по имени Моусен хочет быть супергероем и помогать окружающим. И вот, когда он совсем этого не ожидает, ему выпадает такая возможность. Моусен едет с семьей на пикник, где чудесным образом переносится в волшебный лес и знакомится с ворчливым Тигрулей. Оказывается, мальчик умеет разговаривать по-звериному, а местные животные обладают даром бессмертия. Однако за артефактом, дарующим им эту способность, охотятся браконьеры. Теперь ответственность за спасение этого мира от человеческой жадности ложится на плечи Моусена. Взяв себе супергеройское имя Баг-бой, мальчик готов помогать новым друзьям защитить лес.



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