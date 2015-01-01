Бабушка
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Бабушка

Бабушка (фильм, 2015) смотреть онлайн

6.62015, Grandma
Драмы, Мелодрамы75 мин18+

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Сюжет

Девушка-подросток сталкивается с незапланированной беременностью и отправляется за помощью к своей бабушке, которая давно отдалилась от своей дочери…

Бабушка смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Комедии, Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
6.7 IMDb