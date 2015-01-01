Бабушка (фильм, 2015) смотреть онлайн
6.62015, Grandma
Драмы, Мелодрамы75 мин18+
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Сюжет
Девушка-подросток сталкивается с незапланированной беременностью и отправляется за помощью к своей бабушке, которая давно отдалилась от своей дочери…
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Информация
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
6.7 IMDb
- Режиссёр
Пол
Вайц
- ЛТАктриса
Лили
Томлин
- Актриса
Джуди
Грир
- ДГАктриса
Джулия
Гарнер
- КМАктёр
Карлос
Миранда
- Актёр
Джон
Чо
- Актёр
Нат
Вулф
- ЛКАктриса
Лаверн
Кокс
- АБАктёр
Аарон
Билию
- ЭПАктриса
Элизабет
Пенья
- Актриса
Коллин
Кэмп
- Сценарист
Пол
Вайц
- ПКПродюсер
Пэрис
Касидокостас Латсис
- Продюсер
Эндрю
Миано
- Продюсер
Пол
Вайц
- ДКМонтажёр
Джон
Корн
- ДПКомпозитор
Джоэль
П. Уэст