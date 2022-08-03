Wink
Фильмы
Бабник

Бабник (фильм, 2008) смотреть онлайн

2008, Spread
Драма, Комедия93 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Никки молод, неотразим и пользуется безотказным вниманием представительниц противоположного пола. Его роман с Самантой основан исключительно на взаимном интересе. Никки интересует ее кредитная карточка и шикарный особняк, а успешную, но одинокую Саманту — безудержный дикий секс...

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
93 мин / 01:33

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Бабник»