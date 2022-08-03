Бабник (фильм, 2008) смотреть онлайн
2008, Spread
Драма, Комедия93 мин18+
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О фильме
Никки молод, неотразим и пользуется безотказным вниманием представительниц противоположного пола. Его роман с Самантой основан исключительно на взаимном интересе. Никки интересует ее кредитная карточка и шикарный особняк, а успешную, но одинокую Саманту — безудержный дикий секс...
Рейтинг
6.5 КиноПоиск
5.8 IMDb
- Режиссёр
Дэвид
Маккензи
- Актёр
Эштон
Кутчер
- ЭХАктриса
Энн
Хеч
- МЛАктриса
Маргарита
Левиева
- ССАктёр
Себастиан
Стэн
- ЭДАктриса
Эшли
Джонсон
- РБАктриса
Рейчел
Блэнчард
- ШБАктёр
Шэйн
Бролли
- ЭБАктёр
Эрик
Бальфур
- Актриса
Мария
Кончита Алонсо
- ДХСценарист
Джейсон
Холл
- ПКСценарист
Пол
Колсби
- ДГПродюсер
Джейсон
Голдберг
- Продюсер
Эштон
Кутчер
- ПМПродюсер
Питер
Морган
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- МОАктриса дубляжа
Мария
Овчинникова
- НФАктриса дубляжа
Наталья
Фищук
- ИБАктёр дубляжа
Илья
Бледный
- ЕВАктриса дубляжа
Екатерина
Виноградова
- РЕХудожница
Рут
Е. Картер
- БВХудожница
Бет
Вук
- НЭМонтажёр
Николас
Эрасмус
- СБОператор
Стивен
Б. Постер