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Бабник

Бабник (фильм, 2008) смотреть онлайн

2008, Spread
Драмы, Мелодрамы97 мин18+

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Сюжет

Никки молод, неотразим и пользуется безотказным вниманием представительниц противоположного пола. Его роман с Самантой основан исключительно на взаимном интересе. Никки интересует ее кредитная карточка и шикарный особняк, а успешную, но одинокую Саманту — безудержный дикий секс. Но когда Никки встречает Хизер, у циничного жиголо что-то переключается в голове и в сердце…

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Информация

Качество
SD
Жанры
Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Бабник»

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