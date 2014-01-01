Бабадук (фильм, 2014) смотреть онлайн
2014, The Babadook
Ужасы, Драмы18+
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Сюжет
Шесть лет назад Амелия в один день потеряла мужа и родила сына. Сэмуэлю идёт уже седьмой год, но ему везде мерещатся чудовища. Однажды перед сном мальчик просит маму почитать ему найденную книгу об ужасном монстре. С этого момента его страхи получают физическое воплощение в жутком Бабадуке.
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Информация
Рейтинг
- ДКРежиссёр
Дженнифер
Кент
- НУАктёр
Ной
Уайзман
- ХМАктриса
Хейли
МакЭлхинни
- ЭБАктриса
Энни
Баттен
- БУАктриса
Барбара
Уэст
- ХХАктриса
Хлоя
Херн
- Актёр
Дэниэл
Хеншэлл
- ЭДАктриса
Эсси
Дэвис
- БВАктёр
Бенжамин
Винспер
- ДКСценарист
Дженнифер
Кент
- КМПродюсер
Кристиан
Мольере
- ККПродюсер
Кристина
Кейтон
- ПБПродюсер
Пит
Бест
- АХХудожник
Алекс
Холмс
- ДДХудожница
Джен
Дрэйк
- ХУХудожница
Хезер
Уоллес
- СНМонтажёр
Саймон
Нджу
- ДККомпозитор
Джед
Курзель