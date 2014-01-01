Бабадук
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Бабадук

Бабадук (фильм, 2014) смотреть онлайн

2014, The Babadook
Ужасы, Драмы18+

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Сюжет

Шесть лет назад Амелия в один день потеряла мужа и родила сына. Сэмуэлю идёт уже седьмой год, но ему везде мерещатся чудовища. Однажды перед сном мальчик просит маму почитать ему найденную книгу об ужасном монстре. С этого момента его страхи получают физическое воплощение в жутком Бабадуке.

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