Wink
Фильмы
Айкан: Неутомимый миллиардер
Актёры и съёмочная группа фильма «Айкан: Неутомимый миллиардер»

Актёры и съёмочная группа фильма «Айкан: Неутомимый миллиардер»

Актёры

Карл Икан

Карл Икан

Carl Icahn
Актёр
Эндрю Росс Соркин

Эндрю Росс Соркин

Andrew Ross Sorkin
Актёр

Продюсеры

Нэнси Абрахам

Нэнси Абрахам

Nancy Abraham
Продюсер

Композиторы

Джимми Стоффер

Джимми Стоффер

Jimmy Stofer
Композитор