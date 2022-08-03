8.92022, Icahn: The Restless Billionaire
Документальный97 мин18+
Этот фильм пока недоступен
Фильм Айкан: Неутомимый миллиардер (2022)
О фильме
Рассказ об американском предпринимателе Карле Айкане, которого часто называют «одиноким волком с Уолл-стрит». Неизменно оставаясь на вершине, Айкан прославился как искусный стратег и внушающий страх переговорщик. В фильме его личность раскрывается с новых сторон благодаря интервью с членами семьи и подлинными титанами финансовой индустрии. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.
СтранаСША
ЖанрДокументальный
Время97 мин / 01:37
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
7.0 IMDb