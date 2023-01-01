Wink
Детям
Ая и ведьма
Актёры и съёмочная группа фильма «Ая и ведьма»

Актёры и съёмочная группа фильма «Ая и ведьма»

Режиссёры

Горо Миядзаки

Горо Миядзаки

Goro Miyazaki
Режиссёр

Актёры

Кокоро Хирасава

Кокоро Хирасава

Kokoro Hirasawa
АктрисаAya
Гаку Хамада

Гаку Хамада

Gaku Hamada
АктёрThomas
Синобу Тэрадзима

Синобу Тэрадзима

Shinobu Terajima
АктрисаBella Yaga
Эцуси Тоёкава

Эцуси Тоёкава

Etsushi Toyokawa
АктёрMandrake
Шерина Мунаф

Шерина Мунаф

Sherina Munaf
АктрисаAya's Mother

Сценаристы

Диана Уинн Джонс

Диана Уинн Джонс

Diana Wynne Jones
Сценарист

Продюсеры

Тосио Судзуки

Тосио Судзуки

Toshio Suzuki
Продюсер
Хаяо Миядзаки

Хаяо Миядзаки

Hayao Miyazaki
Продюсер
Кодзи Хосино

Кодзи Хосино

Koji Hoshino
Продюсер

Актёры дубляжа

Анастасия Климушкина

Анастасия Климушкина

Актриса дубляжа
Александр Фильченко

Александр Фильченко

Актёр дубляжа
Татьяна Егорова

Татьяна Егорова

Актриса дубляжа
Алевтина Чернявская

Алевтина Чернявская

Актриса дубляжа
Надежда Иванова

Надежда Иванова

Актриса дубляжа

Художники

Кацуя Кондо

Кацуя Кондо

Katsuya Kondo
Художник

Операторы

Ацуси Окуи

Ацуси Окуи

Atsushi Okui
Оператор