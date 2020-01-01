Ая и ведьма (фильм, 2020) смотреть онлайн

«Аяиведьма»—анимационный фильм Горо Миядзаки, полный магии иприключений. Эта история показывает уникальный мир, вкотором юная героиня сталкивается сволшебством на фоневзросления.



Сирота сдерзким характером неожиданно попадает вдом загадочной ведьмы Беллы Яги. Там Аяобнаруживает, что магия—нетолько чудеса, ноитяжелый труд. Чтобы выжить, девочка должна хитростью обойти капризную ведьму иеенапарника. Аязаручается поддержкой говорящего кота Томаса, который становится ееглавным союзником. Вместе они раскрывают тайны дома иищут способ освободиться отчар.



«Аяиведьма»—мультфильм для всей семьи. Магия здесь переплетается сочарованием юной героини, асам мультик завораживает яркими персонажами ифирменным стилем студии Ghibli, оставляя место для смеха иразмышлений осамостоятельности.



