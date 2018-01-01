Wink
Автомат
Актёры и съёмочная группа фильма «Автомат»

Актёры и съёмочная группа фильма «Автомат»

Режиссёры

Инесса Ковалевская

Режиссёр

Сценаристы

Владимир Орлов

Сценарист
Яромир Вагнер

Yaromir Vagner
Сценарист

Художники

М. Соколова

Художница
Алина Спешнева

Художница

Монтажёры

Вера Гокке

Монтажёр

Операторы

Теодор Бунимович

Оператор

Композиторы

Игорь Якушенко

Композитор