Сюжет

Жители соседних деревень на юге Франции пытаются решить вековые разногласия с помощью регби и находят неожиданную поддержку в лице переселенцев. Добрая комедия с Оливье Маршалем о том, что спорт объединяет.



Французские деревни Туртур и Трокпон соперничают с незапамятных времен, постоянно выясняя, чья ветчина вкуснее, а спортсмены — сильнее. Промежуточные итоги вечной вражды жители деревушек подводят на ежегодных матчах по регби, и в этом году грядет 100-е такое состязание. Незадолго до него в Туртур прибывает группа мигрантов из Африки и Азии. Консервативные местные настроены к чужакам весьма враждебно, но есть и те, кто поддерживает беженцев. Благодаря им мигранты попадают в команду, которой предстоит сражаться за свою честь в решающем матче с регбистами из Трокпона. Как участие беженцев отразится на игре и вековом противостоянии деревень?



Ответ на этот вопрос ждет вас в комедии «Аутсайдеры» — фильм 2023 смотреть онлайн в хорошем качестве можно на Wink.



Аутсайдеры смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.