Атакан. Кровавая легенда
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Атакан. Кровавая легенда

Атакан. Кровавая легенда (фильм, 2020) смотреть онлайн

5.72020, Атакан. Кровавая легенда
Ужасы76 мин16+

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Сюжет

Студентка исторического факультета Нора подбивает сокурсников и преподавателя отправиться на поиски таинственного камня Атакан, который когда-то использовался для жертвоприношений. Вооружившись картами Нориного деда-исследователя, историки начинают экспедицию по подземельям Санкт-Петербурга. Какие тайны скрывают эти места и выживут ли герои?

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Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Ужасы

Рейтинг

3.8 КиноПоиск
3.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Атакан. Кровавая легенда»

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