Атакан. Кровавая легенда (фильм, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

Студентка исторического факультета Нора подбивает сокурсников и преподавателя отправиться на поиски таинственного камня Атакан, который когда-то использовался для жертвоприношений. Вооружившись картами Нориного деда-исследователя, историки начинают экспедицию по подземельям Санкт-Пете�рбурга. Какие тайны скрывают эти места и выживут ли герои?



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