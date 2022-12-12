Атака южных жареных зомби (фильм, 2017) смотреть онлайн
О фильме
Недалекое будущее. Растение кудзу, занесённое на юг США из Азии, начинает разрастаться бешеными темпами, уничтожая местную флору и нанося вред инфраструктуре. Для борьбы с ним учёные разрабатывают химикат и начинают полевые испытания. Но вместо уничтожения кудзу химикат заставляет его мутировать и, попав через мясо коз в организм людей, превращает последних в кровожадных зомби.
- МНРежиссёр
Марк
Ньютон
- ТХАктёр
Тимоти
Хауг
- ВУАктриса
Винтергрейс
Уильямс
- СМАктриса
Сьюзэн
МакПайл
- МФАктриса
Меган
Фью
- КМАктриса
Кэйтлин
Меш
- МДАктёр
Моусес
Дж. Моусли
- КЭАктёр
Клэй
Экер
- МДАктёр
Майкл
Джойнер
- БЭАктёр
Брюс
Эллиотт
- ДМАктёр
Джонни
МакПайл
- МЭАктёр
Майкл
Эмери
- СУАктёр
Скотти
Уитехёрст
- МДАктёр
Майлз
Долеак
- КФАктриса
Киёми
Фукадзава
- МБАктриса
Монтана
Бёрд
- КХАктриса
Кэйси
Хефлин
- ЮКАктёр
Юрий
Колл
- МЛАктёр
Майкл
ЛаКур
- БЛАктёр
Билл
Лакетт
- ММАктёр
Майлс
МакЛейн
- МНАктёр
Марк
Ньютон
- ДПАктёр
Джошуа
Пауэлл
- ОРАктёр
Обри
Риггл
- КРАктриса
Кэтерин
Робертс
- ДДАктёр
Дж
Ди Роджерс
- ДСАктёр
Джереми
Сэнд
- ЛУАктриса
Лаура
Уорнер
- ДВАктёр
Дэниэл
Вуд
- МНСценарист
Марк
Ньютон
- ДВСценарист
Дэниэл
Вуд
- ПЭПродюсер
Пер
Эриксон
- ЮКПродюсер
Юрий
Колл
- МНПродюсер
Марк
Ньютон
- ЛУПродюсер
Лаура
Уорнер
- ДХОператор
Джонатан
Хэммонд
- ДККомпозитор
Джеймс
Ковелл