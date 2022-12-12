Атака южных жареных зомби (фильм, 2017) смотреть онлайн

Атака южных жареных зомби
Недалекое будущее. Растение кудзу, занесённое на юг США из Азии, начинает разрастаться бешеными темпами, уничтожая местную флору и нанося вред инфраструктуре. Для борьбы с ним учёные разрабатывают химикат и начинают полевые испытания. Но вместо уничтожения кудзу химикат заставляет его мутировать и, попав через мясо коз в организм людей, превращает последних в кровожадных зомби.

США
Комедия, Ужасы, Боевик
76 мин / 01:16

4.3 КиноПоиск
3.7 IMDb

