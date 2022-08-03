Сотни лет назад самым страшным кошмаром людей были Титаны, появившиеся неизвестно откуда. Человечество было для исполинов всего лишь кормом. Когда люди возвели вокруг своих городов огромную защитную стену, жизнь изменилась — в ней появились спокойствие. Как оказалось, лишь на время.

