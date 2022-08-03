Атака титанов. Фильм первый: Жестокий мир (фильм, 2015) смотреть онлайн
7.92015, Shingeki no kyojin
Фантастика, Драма94 мин18+
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О фильме
Сотни лет назад самым страшным кошмаром людей были Титаны, появившиеся неизвестно откуда. Человечество было для исполинов всего лишь кормом. Когда люди возвели вокруг своих городов огромную защитную стену, жизнь изменилась — в ней появились спокойствие. Как оказалось, лишь на время.
СтранаЯпония
ЖанрФантастика, Боевик, Драма
КачествоSD
Время94 мин / 01:34
Рейтинг
4.5 КиноПоиск
5.0 IMDb
- СХРежиссёр
Синдзи
Хигути
- ХМАктёр
Харума
Миура
- ХХАктёр
Хироки
Хасэгава
- КМАктриса
Кико
Мидзухара
- КХАктёр
Каната
Хонго
- ТМАктёр
Такахиро
Миура
- НСАктриса
Нанами
Сакураба
- СМАктёр
Сатору
Мацуо
- СИАктриса
Сатоми
Исихара
- ПТАктёр
Пьер
Таки
- ДКАктёр
Дзюн
Кунимура
- ТМСценарист
Томохиро
Матияма
- Сценарист
Хадзимэ
Исаяма
- ГКПродюсер
Гэнки
Кавамура
- Актёр дубляжа
Станислав
Тикунов
- ЭМАктриса дубляжа
Элиза
Мартиросова
- ЕВАктриса дубляжа
Евгения
Ваган
- СЭОператор
Сёдзи
Эхара
- ССКомпозитор
Сиро
Сагису