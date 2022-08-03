Атака титанов. Фильм первый: Жестокий мир
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Атака титанов. Фильм первый: Жестокий мир

Атака титанов. Фильм первый: Жестокий мир (фильм, 2015) смотреть онлайн

7.92015, Shingeki no kyojin
Фантастика, Драма94 мин18+

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О фильме

Сотни лет назад самым страшным кошмаром людей были Титаны, появившиеся неизвестно откуда. Человечество было для исполинов всего лишь кормом. Когда люди возвели вокруг своих городов огромную защитную стену, жизнь изменилась — в ней появились спокойствие. Как оказалось, лишь на время.

Страна
Япония
Жанр
Фантастика, Боевик, Драма
Качество
SD
Время
94 мин / 01:34

Рейтинг

4.5 КиноПоиск
5.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Атака титанов. Фильм первый: Жестокий мир»