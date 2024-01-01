Астрал. Стереоскоп демона (фильм, 2024) смотреть онлайн бесплатно

Девушка находит в старом доме стереоскоп, с помощью которого невольно выпускает на свободу древнего демона. Фильм «Астрал. Стереоскоп демона» (2024) — хоррор-аттракцион, снятый американским режи�ссером русского происхождения Леной Цодыковской.



Кэлли переживает смерть отца и отправляется за город в его старый дом. В месте, где все напоминает ей об умершем, она находит необычный предмет — осколок другой эпохи — стереоскоп. Оказывается, что старое оптическое устройство открывает портал в другой мир. Девушка начинает догадываться, что смерть отца как-то связана со сверхъестественным прибором, и решает попробовать заглянуть в параллельную реальность. Однако грань между мирами истончается, и за Кэлли начинает охотится жуткий монстр, готовый окончательно прорваться в человеческий мир и истребить всех, кто в нем обитает.



Сможет ли героиня снова вернуть чудовище туда, откуда оно прибыло, и найти отца? Об этом расскажет «Астрал. Стереоскоп демона», фильм 2024 года, смотреть онлайн который можно на видеосервисе Wink.



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