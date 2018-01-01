Wink
Фильмы
Астрал. Онлайн
Актёры и съёмочная группа фильма «Астрал. Онлайн»

Актёры и съёмочная группа фильма «Астрал. Онлайн»

Режиссёры

Роб Сэвидж

Роб Сэвидж

Rob Savage
Режиссёр

Актёры

Хейли Бишоп

Хейли Бишоп

Haley Bishop
АктрисаHaley
Джемма Мур

Джемма Мур

Jemma Moore
АктрисаJemma
Эмма Луиз Уэбб

Эмма Луиз Уэбб

Emma Louise Webb
АктрисаEmma
Радина Драндова

Радина Драндова

Radina Drandova
АктрисаRadina
Кэролайн Уорд

Кэролайн Уорд

Caroline Ward
АктрисаCaroline
Алан Эмрис

Алан Эмрис

Alan Emrys
АктёрAlan
Патрик Уорд

Патрик Уорд

Patrick Ward
АктёрCaroline's Dad
Эдвард Линар

Эдвард Линар

Teddy Linard
АктёрTeddy (в титрах: Edward Linard)
Джинни Лофтхаус

Джинни Лофтхаус

Jinny Lofthouse
АктёрJinny
Сейлан Бакстер

Сейлан Бакстер

Seylan Baxter
АктрисаSeylan

Сценаристы

Роб Сэвидж

Роб Сэвидж

Rob Savage
Сценарист
Джед Шеперд

Джед Шеперд

Jed Shepherd
Сценарист

Продюсеры

Дуглас Кокс

Дуглас Кокс

Douglas Cox
Продюсер
Крэйг Энглер

Крэйг Энглер

Craig Engler
Продюсер
Роб Сэвидж

Роб Сэвидж

Rob Savage
Продюсер

Монтажёры

Бренна Ранготт

Бренна Ранготт

Brenna Rangott
Монтажёр