Астрал. Онлайн
Wink
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Астрал. Онлайн
6.42020, Host
Ужасы56 мин18+

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Астрал. Онлайн (фильм, 2020) смотреть онлайн

О фильме

30 июля 2020 года. Группа сидящих на карантине друзей решает устроить спиритический сеанс через Zoom. Специально нанятая для этой цели медиум советует настроиться на серьeзный лад, но некоторые воспринимают происходящее как шутку, и вскоре дома у всех участников видеоконференции начинают слышаться странные звуки и происходить пугающие события.

Страна
Великобритания
Жанр
Ужасы
Качество
Full HD, SD
Время
56 мин / 00:56

Рейтинг

5.4 КиноПоиск
6.5 IMDb