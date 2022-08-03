Астрал. Онлайн (фильм, 2020) смотреть онлайн
О фильме
30 июля 2020 года. Группа сидящих на карантине друзей решает устроить спиритический сеанс через Zoom. Специально нанятая для этой цели медиум советует настроиться на серьeзный лад, но некоторые воспринимают происходящее как шутку, и вскоре дома у всех участников видеоконференции начинают слышаться странные звуки и происходить пугающие события.
СтранаВеликобритания
ЖанрУжасы
КачествоFull HD, SD
Время56 мин / 00:56
Рейтинг
5.4 КиноПоиск
6.5 IMDb
- РСРежиссёр
Роб
Сэвидж
- ХБАктриса
Хейли
Бишоп
- ДМАктриса
Джемма
Мур
- ЭЛАктриса
Эмма
Луиз Уэбб
- РДАктриса
Радина
Драндова
- КУАктриса
Кэролайн
Уорд
- АЭАктёр
Алан
Эмрис
- ПУАктёр
Патрик
Уорд
- ЭЛАктёр
Эдвард
Линар
- ДЛАктёр
Джинни
Лофтхаус
- СБАктриса
Сейлан
Бакстер
- РССценарист
Роб
Сэвидж
- ДШСценарист
Джед
Шеперд
- ДКПродюсер
Дуглас
Кокс
- КЭПродюсер
Крэйг
Энглер
- РСПродюсер
Роб
Сэвидж
- БРМонтажёр
Бренна
Ранготт