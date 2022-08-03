Ассасин: Битва миров
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Ассасин: Битва миров
7.92021, ASSASSIN IN RED
Фэнтези, Боевик124 мин18+

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Фильм Ассасин: Битва Миров (2021)

О фильме

Зрелищное китайское фэнтези о столкновении двух миров. Гуань Нин уже 6 лет не может найти свою дочь. Поиски проходят безрезультатно, пока он не встречает Ту Лин, подчиненную влиятельного магната. Она протягивает ему руку помощи, но не просто так. В обмен на информацию о дочери Лин требует от Гуань Нина убить писателя Лу Кунвэна, ведь его рассказы загадочным образом становятся реальностью и вредят здоровью ее босса. Согласится ли герой выполнить условия сделки?

Страна
Китай
Жанр
Боевик, Фэнтези
Качество
Full HD
Время
124 мин / 02:04

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Ассасин: Битва миров»