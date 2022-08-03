7.92021, ASSASSIN IN RED
Фэнтези, Боевик124 мин18+
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Фильм Ассасин: Битва Миров (2021)
О фильме
Зрелищное китайское фэнтези о столкновении двух миров. Гуань Нин уже 6 лет не может найти свою дочь. Поиски проходят безрезультатно, пока он не встречает Ту Лин, подчиненную влиятельного магната. Она протягивает ему руку помощи, но не просто так. В обмен на информацию о дочери Лин требует от Гуань Нина убить писателя Лу Кунвэна, ведь его рассказы загадочным образом становятся реальностью и вредят здоровью ее босса. Согласится ли герой выполнить условия сделки?
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
6.2 IMDb
- ЛЯРежиссёр
Лу
Ян
- ЛЦАктёр
Лэй
Цзяинь
- ЯМАктриса
Ян
Ми
- ДЦАктёр
Дун
Цзыцзянь
- ЮХАктёр
Юй
Хэвэй
- ГЦАктёр
Го
Цзинфэй
- ВШАктриса
Ван
Шэнди
- ТЛАктриса
Тун
Лия
- ДЦАктриса
Дун
Цзэ
- ЯИАктёр
Ян
И
- ЛТАктёр
Лю
Тяньцзо
- ЧШСценарист
Чэнь
Шу
- ЮЯСценарист
Юй
Ян
- ЛЯСценарист
Лу
Ян
- НХПродюсер
Нин
Хао
- ФГПродюсер
Франт
Гво
- ЧЧПродюсер
Чжан
Чжо
- МТАктёр дубляжа
Михаил
Тишин
- ОГАктриса дубляжа
Оксана
Гринько
- ПЛАктёр дубляжа
Павел
Ли
- НСАктёр дубляжа
Николай
Сырокваш
- РСАктёр дубляжа
Роман
Солошенко
- ЛТХудожница
Лян
Тинтин
- ЧЛМонтажёр
Чжу
Линь
- ДККомпозитор
Джед
Курзель