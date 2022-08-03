Зрелищное китайское фэнтези о столкновении двух миров. Гуань Нин уже 6 лет не может найти свою дочь. Поиски проходят безрезультатно, пока он не встречает Ту Лин, подчиненную влиятельного магната. Она протягивает ему руку помощи, но не просто так. В обмен на информацию о дочери Лин требует от Гуань Нина убить писателя Лу Кунвэна, ведь его рассказы загадочным образом становятся реальностью и вредят здоровью ее босса. Согласится ли герой выполнить условия сделки?

