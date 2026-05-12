Фильм Арт-лекторий: Караваджо. Экстаз Марии Магдалины

В 1610 году помилованный папой Караваджо возвращается из Неаполя в Рим, но по дороге умирает при загадочных обстоятельствах. Три картины, находящиеся при нём, бесследно исчезают. В их числе «Экстаз Марии Магдалины», в последующие столетия известный только по копиям. Сейчас, спустя 400 лет, ведущие специалисты по творчеству Караваджо считают, что оригинал, возможно, найден — в скромной частной коллекции в Центральной Италии.

