Арлетт (фильм, 1997) смотреть онлайн бесплатно
9.11997, Arlette
Мелодрама, Комедия94 мин18+
О фильме
Арлетт живет обычной провинциальной жизнью, без приключений и неожиданностей. Она не подозревает, что из-за наследства умершего отца, владельца крупнейших казино, она стала лакомым кусочком. Воротилы игорного бизнеса решают не упустить деньги и выдать Арлетт замуж за своего человека.
Наша золушка расцветает благодаря изысканным ухаживаниям очаровательного посланца. Ее естественное и в то же время эксцентричное поведение также не оставляет его равнодушным. Чья любовь сильнее?
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
5.3 IMDb