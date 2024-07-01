Арлетт живет обычной провинциальной жизнью, без приключений и неожиданностей. Она не подозревает, что из-за наследства умершего отца, владельца крупнейших казино, она стала лакомым кусочком. Воротилы игорного бизнеса решают не упустить деньги и выдать Арлетт замуж за своего человека.



Наша золушка расцветает благодаря изысканным ухаживаниям очаровательного посланца. Ее естественное и в то же время эксцентричное поведение также не оставляет его равнодушным. Чья любовь сильнее?

