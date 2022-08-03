Проект, рассказывающий о невероятном приключении группы волонтеров, отправившихся в экологическую экспедицию в Арктику. Водитель и бизнесмен, студент-медик и 3D-аниматор, пивовар, слесарь — 18 мужчин разных профессий и разных возрастов прибыли на необитаемый остров Вилькицкого в Карском море, чтобы в компании одних лишь в ручную очистить его территорию от тонн металлолома, оставшихся после освоения Ямала. Суровый климат Крайнего Севера, отсутствие цивилизации, ежедневный тяжeлый физический труд, и романтика полярного братства. Проект расскажет историю о тех, кто готов бросить вызов, и на месяц исчезнуть со всех радаров, чтобы испытать себя и сделать мир лучше.

